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İşte yeni MKYK

Giriş Tarihi: 19.8.2018
İşte yeni MKYK
29 yeni isim: Ahmet Aslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Enç, , Hatice Merve Tatar, İffet Polat, Leyla Şahin Usta, Lütfü Elvan, , Metin Bulut, Metin Yavuz, , Mahmut Atilla Kaya, ,Orhan Miroğlu,, Tuba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkensenlioğlu. Yerini koruyanlar: Ahmet Sorgun,, Çiğdem Karaaslan, , Erol Kaya, , , Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim , , , Markar Eseyan, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Vedat Demiröz.
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