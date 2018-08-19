İşte yeni MKYK

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yeni isim: Ahmet Aslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Enç, Hacı Bayram Türkoğlu
, Hatice Merve Tatar, İffet Polat, Leyla Şahin Usta, Lütfü Elvan, Mehmet Özhaseki
, Metin Bulut, Metin Yavuz, Mustafa Yeneroğlu
, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş
,Orhan Miroğlu,Osman Nuri Gülaçar
, Tuba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkensenlioğlu. Yerini koruyanlar: Ahmet Sorgun,Cevdet Yılmaz
, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala
, Erol Kaya, Fatih Şahin
, Hayati Yazıcı
, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız
, Jülide Sarıeroğlu
, Mahir Ünal
, Markar Eseyan, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Vedat Demiröz.