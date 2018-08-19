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15 milyar dolarlık yatırım paketinde ilk adım

ve merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı. İlk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 00:36
15 milyar dolarlık yatırım paketinde ilk adım

Cumhuriyet Merkez Bankası ile Merkez Bankası arasında Doha'da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edinilen bilgiye göre Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirlen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

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15 milyar dolarlık yatırım paketinde ilk adım
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