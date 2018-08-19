Kazalara ilk günde 19 kurban

Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi yaralandı. Bursa-Ankara karayolunda İnegöl ilçesi Mezit7 mevkisinde aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu 31 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD
ekibi yönlendirildi. Zincirleme kazada
, Mehtap Soylu (41), olay yerinde hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Kütahya
'da da iddiaya göre sürücünün karayolunda dönüş yapacağı kavşağı geçmesi üzerine geri geri giden otomobile, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Karacık ile yanındaki Pınar Karacık hayatını kaybederken otomobilde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Hakkari
'nin Aktütün bölgesinde de meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen TSK
unsurları yaralanan 8 kişiyi, tabur revirine götürerek tedavi altına alındı. Şahıslar, daha sonra askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Amasya
'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yurdun diğer bölgelerinde meydana gelen kazalarla birlikte toplam 19 kişi hayatını kaybetti.