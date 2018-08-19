MYK’da 9 yeni isim

Başkan Erdoğan 6. Olağan Kongre'nin hemen ardından yeniden belirlenen MKYK ile ilk toplantısını yaptı. 2 saat 15 dakika süren toplantıda Erdoğan, yeni MYK'yı belirledi. MYK'ya yeni 9 isim girerken 6 isim yerini korudu, 1 isimde görev değişikliğine gidildi. Daha önce Binali Yıldırım
'ın yürüttüğü Genel Başkanvekilliği görevine Numan Kurtulmuş
getirildi. Mahir Ünal
Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde kalırken onun yürüttüğü sözcülük görevini Ömer Çelik
devraldı. Şu isimler yerini korudu: Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, Genel Sekreter Fatih Şahin, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz. Daha önce Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz
, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELIK
MYK'da görev alan 9 yeni isim ise şöyle: Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta. Parti Sözcüsü olarak MYK'yı açıklayan Ömer Çelik, Kongre'yi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "AK Parti
kongreleri Türk demokrasi hayatının dönüm noktalarıdır" dedi