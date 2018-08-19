Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Tatil’ çetesi haritayla yakalandı

‘Tatil’ çetesi haritayla yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
‘Tatil’ çetesi haritayla yakalandı
polisi, Kurban Bayramı öncesi üç çeteye baskın yaptı. Bazı ilçelerde keşif yaparak tatile gidecek kişilerin evlerini tespit eden bir çetenin üyeleri adreslerin yazılı olduğu bir soygun haritasıyla yakalandı. ve ölümlere neden olan satışı yapan iki farklı çete de çökertildi. 60 bin litrelik kaçak akaryakıt ele geçirildi. "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıt, yakıt olarak kullanımı sırasında motorda sıcaklığın yükselmesine ve motor aksamında kabloların yanması sonucu yangın ile can kayıplarına yol açıyor. Çete üyelerinin Kurban Bayramı'nda kapalı olacak ve çevresinde kameraların bulunmadığı bazı iş yerlerini de hedef aldıkları ve soymayı hedefledikleri tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonlarda; bir adet soygun haritası, üç adet ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve çalıntı oldukları değerlendirilen bazı ziynet eşyaları da ele geçirildi. Çete üyelerini geçmişte de aynı suçtan yakalandıkları ve sabıkalı oldukları belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Tatil’ çetesi haritayla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN