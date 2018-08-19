‘Tatil’ çetesi haritayla yakalandı

İstanbul
polisi, Kurban
Bayramı öncesi
üç çeteye baskın
yaptı. Bazı ilçelerde
keşif yaparak
tatile gidecek kişilerin
evlerini tespit eden
bir çetenin üyeleri adreslerin
yazılı olduğu bir soygun
haritasıyla yakalandı. Kazalara
ve ölümlere neden
olan kaçak akaryakıt
satışı
yapan iki farklı çete de çökertildi.
60 bin litrelik kaçak akaryakıt
ele geçirildi. "10 Numara
Yağ" olarak adlandırılan kaçak
akaryakıt, yakıt olarak kullanımı
sırasında motorda sıcaklığın
yükselmesine ve motor aksamında
kabloların yanması sonucu
yangın ile can kayıplarına yol
açıyor.
Çete üyelerinin Kurban
Bayramı'nda kapalı olacak ve
çevresinde kameraların bulunmadığı
bazı iş yerlerini de hedef
aldıkları ve soymayı hedefledikleri
tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonlarda;
bir adet soygun haritası,
üç adet ruhsatsız silah, çok
sayıda mermi ve çalıntı oldukları
değerlendirilen bazı ziynet eşyaları
da ele geçirildi. Çete üyelerini
geçmişte de aynı suçtan yakalandıkları
ve sabıkalı oldukları
belirtildi.