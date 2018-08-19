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trafiğe kapatıldı, işte alternatif yollar

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provalarının yapılacağı ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 10:00
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı, işte alternatif yollar

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi: "19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

Millet Caddesi Fevzipaşa Caddesi"

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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı, işte alternatif yollar
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