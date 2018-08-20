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Atama kararları ’de

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile ve Orman Bakanlığı'na ait atama kararları 'de yayımlandı. Başkan 'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne , Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne , Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ise Volkan mutlu Coşkun atandı. Ocak ayından beri vekaleten Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Karahan, İtalya'da verdiği konser performansı ile adından söz ettirmişti.

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Atama kararları Resmi Gazete’de
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