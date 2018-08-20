KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ise Volkan mutlu Coşkun atandı. Ocak ayından beri vekaleten Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Karahan, İtalya'da verdiği konser performansı ile adından söz ettirmişti.

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