5 kıtada milyonlara uzanan el

TÜRKİYE, ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı da 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla, Türkiye'nin doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan ülkelere yönelik insani yardımlarını derledi.

FIRTINADAN SELE KADAR HER KRIZDE...

Türkiye 3.5 milyon Suriyeli'ye ayırım gözetmeksizin koruma sağlamayı sürdürerek ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'den Suriye tarafına 30 Haziran 2018 itibarıyla geçen BM kamyonu sayısı ise 16 bin 356'ya ulaştı. Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında da bölgede yaşayanlara AFAD ve Kızılay eşgüdümünde giyecek, yiyecek, barınma ve tıbbi malzeme yardımı yapılıyor.

Türkiye, geçen yıl Sudan, Nijer ve Çad'da bulunan mültecilerin ihtiyaçlarını karşıladı, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Myanmar'daki Göçmen Koruma faaliyetleri kapsamında Nisan 2016-Nisan 2018 dönemi finansman ihtiyacı için maddi katkı sağladı. Türkiye ayrıca, Mozambik'in güneydoğu sahillerini vuran Dineo tropik fırtınası, Kolombiya'da meydana gelen sel, Moldova'da yaşanan yoğun kar yağışına bağlı hasarlar, Arnavutluk'ta meydana gelen sel ve Irak'ta yaşanan deprem sonrasında da nakdi ve ayni yardımlarda bulundu.

Türkiye geçen yıl Filistin'e 15 bin ton un gönderdi. 2018 için ise un yardımı 26 bin tona çıkarıldı.

5 YILDA BİN SU KUYUSU

Türkiye, 2008-2016 yıllarında sadece Afrika'nın değişik ülkelerinde 480'den fazla kuyu açtı, 1 milyon 650 binden fazla nüfus bu hizmetlerden faydalandı.

TİKA, Somali'de son 2 yılda yaklaşık 15 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Türkiye, Arakanlı Müslümanlara da yardım elini uzatıyor. Bir sahra hastanesi geçen yıl aralık ayında Bangladeş'e sevk edildi. Bangladeş'te günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı devam ediyor.

YEMEN'E 10 BİN TON YARDIM...



10 bin 560 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir gemi geçen yıl temmuzda Yemen'e gönderildi. Kızılay ve AFAD eşgüdümünde Sağlık Bakanlığı ve TİKA'nın katkılarıyla kolera tedavisinde kullanılan 50 ton ilaç ile gıda ve giyim malzemesi ve iki sahra hastanesinden oluşan yardım da Aden'e ulaştırıldı.