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’de rota yerel lere çevrildi

Kongrede parti vitrinini yenileyen ve ’da önemli değişikliklere imza atan Başkan Erdoğan’ın ilk talimatı yerel çalışmalarına hız vermek oldu. Öncelikli hedef bütün büyükşehirleri kazanmak

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
AK Parti’de rota yerel seçimlere çevrildi

'de önceki gün gerçekleştirilen 6'ncı Olağan Büyük Kongre'de partideki değişim tamamlandı. AK Parti'de yeni hedef Başkan 'ın da talimatıyla mahalli idareler leri. AK Parti'nin hedefi 30 büyükşehirin hepsini kazanmak. AK Parti kongresinde parti vitrinini yenileyen Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarına ilk talimatı da yerel seçim çalışmalarına hız vermek oldu. Kongrenin ardından yenilenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'nu () aynı gün toplayan Başkan Erdoğan, 1 yıldan az kalan yerel seçimler için AK Parti'nin tüm teşkilatlarıyla sahaya inmesini istedi. AK Parti'de yerel seçim çalışmaları kongreden çok önce başlamıştı. Anketlerle vatandaşın nabzını tutan AK Parti, hem kendi belediyelerinin hem de rakip belediyelerin performansları ve vatandaşta karşılığını ölçmeye başladı. Yine kendi belediye başkanlarının ortaya koyduğu icraatler, vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdikleri, vatandaşla diyaloglarının nasıl olduğu araştırılan diğer başlıklar arasında. AK Parti aday belirlemede teşkilatların da görüşünü alacak. Teşkilatlarda sandıklar kurulacak, adaylarla ilgili temayül yoklaması yapılacak. AK Parti özellikle kılpayı kaçırdığı belediyelerle ilgili özel bir çalışma yürütecek. Bu kapsamda o ile yönelik özel yatırımlar, projeler üretilecek.

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AK Parti’de rota yerel seçimlere çevrildi
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