FETÖ, giderayak bankayı boşaltmış

FETÖ
'nün finans kuruluşu Bank Asya
'da görev yapan üst düzey 5 yöneticiye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan İddianamede, BDDK'nın banka
yöneticilerini işletme ve yönetim giderlerini azaltacak tüm tedbirlerin alınması yönündeki uyarıların dikkate alınmadığı, görevlerinden ayrılan 3 üst düzey yöneticiye hukuki dayanaktan yoksun ödeme yapıldığı kaydedildi.
Bu ödemelerden bankanın eski Genel müdürü Ahmet Beyaz ve banka zararına bu ödemeleri kabul eden Abdurrahman Köseli, Ali Tuğlu ve Fatih Soylu ile ödemeleri yapan insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı'nın 'zimmet' suçunu işledikleri kaydedildi.
BDDK'nın bu uyarısına rağmen bankanın üst düzey yöneticileri Abdurrahman Köse, Ali Tuğlu ve Fahrettin Soylu'ya 2014 yılındaki işten ayrılma süreçlerinde toplamda 5 Milyon 463 bin 503 TL tutarında tazminat ödendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde bankanın KAP'a yaptığı bildirimlerde Ali Tuğlu ve Fahrettin Soylu'nun görevlerinden istifa ederek ayrıldıkları, Abdurrahman Köse'nin ise neden ayrıldığının belirtilmediği ortaya çıkarıldı.