ABD sorunları çözmek istemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic iAntalyalya'nıın Belek bölgesindeki bir otelde ikili görüşme gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Sırbistan'la ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını, 3 milyar dolarlık hedefin olduğunu aktardı. ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

GECİKME OLSA DA...

(Menbiç mutabakatı) Menbiç bittikten sonra Fırat'ın doğusundaki diğer alanlara bu plan işletilecek. Vardığımız mutabakat budur. Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç devam ediyor. Ortak devriye dönemine geçiliyor.

F-35 konusunda yönetim 90 gün içinde bir rapor yazacak. Bu süre içerisinde hiçbir teslim olmayacak. İlk uçaklar teslim edilmişti. F-35'in bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje. Türkiye'de de üretim yapılıyor. Ben istedim olmadı veya Türkiye çekilsin diye bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye de durup dururken çıkacağım demesi de kolay değil" ifadelerini kullandı.

ÇÖZMEK İSTEMİYOR

(ABD ile ilişkiler) Sorunlar olabilir. Sorunun çözülmesi konusunda kafa yoracaksınız, çaba sarf edeceksiniz. Beraber, karşılıklı ya da aynı anda hangi adımlar atılabilir bunlar konuşulur. Biz hep bu yaklaşım içinde olduk. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık. Toplantılar yapıldı, heyetler gitti geldi. Ama bu toplantılardan sonra ya da ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili... Bu yaklaşım ile bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var, iç hukuk yolları var. Tüm sorunlar bu çerçevede çözülebilir, ama dayatma ve tehdit ile değil. Öyle görüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor.

İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENECEK

SIRBİSTAN Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic Bakan Çavuşoğlu ile Antalya'da ülkesinin fahri konsolosluğunu açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Fahri konsolosluğunun Antalya ve bölgesini ziyaret eden Sırbistanlı turistlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebileceğini dile getire Dacic, "Bizim için Antalya'da konsolosluk açılması bu önemliydi. Bu konsolosluğun 7 yıldızlı olması bizim için daha da sevindiricidir. Bu bence en değerli fahri konsolosluğumuz olacaktır. Değerli dostum, kardeşim, meslektaşın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da buralı olması benim için de sevindirici bir noktadır. Bu ilişkilerimizi daha da geliştirecektir" diye konuştu.

ABD HALKI GERÇEĞİ GÖRÜYOR

(ABD'NIN Türkiye'ye karşı tutumu) Kendi iç siyasi kaygılarınız ile hareket ediyorsunuz. Kendi seçimlerinize bunu malzeme haline getiriyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Bu kadar yapıcı yaklaşıma karşı sergilen tutumu izah etmek mümkün değil. Kendi aralarında farklı açıklamalar geliyor. Kendi içişleri denilebilir ama bizi ilgilendirdiği için bu konularda yorum yapmak hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile farklı tutumlar var. ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkı ile problemimiz yok, ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. ABD halkı bunun cevabını verecek.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI BİZİM ÜLKEMİZDE BARINAMAYACAKTIR

ORTAK basın açıklamasında konuşan Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic iki ülkenin tarihten gelen ortak bir kültürü olduğuna dikkat çekerek şu mesajları verdi: "İki ülkenin insanların ortak yaşamı çok önemlidir. Buradan bir mesaj vermek istiyorum, Sırbistan, Türk halkının kararlarına saygı duyuyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz Erdoğan'ın durumunun ne olacağını beklemeden ilk anda kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum, hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyon içinde yer almadık. Biz hiçbir zaman Türkiye'ye karşı uğraşanların yeri olmayacağız. O insanlar bizim ülkemizde yer bulamayacaktır"