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'ndan o iddialara cevap

bazı televizyon kanallarında çıkan, bazı yapılanmaların olduğu iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 23:20
Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara cevap

'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Özel bir televizyon kanalında, 19 Ağustos 2018 tarihinde bir takım yapılanmaların olduğuna dair gerçek dışı ve mesnetsiz bazı iddialarda bulunulmuştur.

Kara Harp Okulunda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitler bulunmaktadır. Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatanî görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Birbirlerine silah arkadaşlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle bağlı subay adayları yetiştiren Harp Okullarımız ilim ve irfan yuvaları olarak görevlerine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara cevap
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