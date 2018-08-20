Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muhalifleri ‘ön seçim’le susturacak

Muhalifleri ‘’le susturacak

Muhaliflerin tüzük kurultayı için ‘imza’ girişimine karşın parti yönetimi, kozunu kullanarak delegelerin imza vermesini önlemeye çalışacak

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Muhalifleri ‘ön seçim’le susturacak

'de, bayram arası verilen kurultay restleşmesinde muhaliflerin bayramın ardından tüzük kurultayı için yeniden imza toplaması beklenirken genel merkez de 249 imzayla toplanabilecek tüzük kurultayının önüne geçmek için muhaliflere karşı izleyeceği stratejiyi belirledi. Bir yandan olağanüstü kurultay için imza veren delegelere karşı disiplin sürecini işleterek tasfiyeye girişen parti yönetimi, CHP Genel Başkanı 'nun MYK değişikliğiyle delegelere verdiği 'değişim' mesajının ardından ikinci hamlesini yaklaşan yerel seçimleri dikkate alarak ''le yapmaya hazırlanıyor. Parti yönetimi, tüzükte yer almamasına rağmen belediye başkan adaylarının önemli bir bölümünü ön seçimle belirleme taktiğiyle, muhaliflerin tüzük kurultayı taleplerinin önüne geçmeye çalışacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhalifleri ‘ön seçim’le susturacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN