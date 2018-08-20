Muhalifleri ‘ön seçim’le susturacak

CHP'de, bayram arası verilen kurultay restleşmesinde muhaliflerin bayramın ardından tüzük kurultayı için yeniden imza toplaması beklenirken genel merkez de 249 imzayla toplanabilecek tüzük kurultayının önüne geçmek için muhaliflere karşı izleyeceği stratejiyi belirledi. Bir yandan olağanüstü kurultay için imza veren delegelere karşı disiplin sürecini işleterek tasfiyeye girişen parti yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK değişikliğiyle delegelere verdiği 'değişim' mesajının ardından ikinci hamlesini yaklaşan yerel seçimleri dikkate alarak 'ön seçim'le yapmaya hazırlanıyor. Parti yönetimi, tüzükte yer almamasına rağmen belediye başkan adaylarının önemli bir bölümünü ön seçimle belirleme taktiğiyle, muhaliflerin tüzük kurultayı taleplerinin önüne geçmeye çalışacak.

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