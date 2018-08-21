Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, "Bir kez daha bizleri birlik ve beraberlik içinde Bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Rabbimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm mazlum coğrafyaları huzura kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi..

Bir kez daha bizleri birlik ve beraberlik içinde Bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Rabbimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm mazlum coğrafyaları huzura kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/oBE81vikjx — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Ağustos 2018