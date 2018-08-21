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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 14:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, "Bir kez daha bizleri birlik ve beraberlik içinde Bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Rabbimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm mazlum coğrafyaları huzura kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi..

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
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