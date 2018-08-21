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Hiç görmediği babasıyla bayramlaştı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Hiç görmediği babasıyla bayramlaştı

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada Şubat 2017'de şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 9 aylık kızı annesiyle birlikte Kurban Bayramı öncesi 'daki şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaştı. Kılıç şehit olduğunda eşi Hasret Kılıç 3 aylık hamile olduğu için kızını hiç göremedi. Babasının mezarı başında annesinin kucağında oturan Zeynep Hüma şehit babasının bayramını kutladı. Şehidi babası Mehmet (59) annesi Fatma Kılıç'ta (57) yalnız bırakmadı. Baba Kılıç'ta torununu severek "Vatan sağolsun" dedi.

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Hiç görmediği babasıyla bayramlaştı
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