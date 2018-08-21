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Türk halkı kahramanını unutmadı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Türk halkı kahramanını unutmadı

15 Temmuz'da 'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in 'deki kabrinde, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine, 'nin farklı yerlerinden ve yurtdışından gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ailesiyle Almanya'dan gelen gurbetçi Yesican Ertuğrul, "Onun sıktığı tek kurşunla bir millet uyandı. Bizim için Ömer Halisdemir demek 'Türkiye' demek, 'vatan' demek" diye konuştu.

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Türk halkı kahramanını unutmadı
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