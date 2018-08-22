ABD Büyükelçiliği’ne saldırıyı kınıyoruz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Bayramın huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını niyaz ediyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afat ve felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili soru üzerine ise Yıldırım şunları kaydetti: "Yabancı misyonlar, büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey; bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir."

'ALKOLLÜYDÜK' İDDİASI

Bu arada ABD Büyükelçiliği'ne ateş ederek kaçan ve Keçiören'de yakalanan Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş'ın sorgusu sürüyor. Olay sırasında alkollü olduklarını öne süren iki sabıkalı, büyükelçilik önünden geçerken rastgele ateş açtıklarını savundu.

VARANK'IN KABRİNE ZİYARET

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın mezarını ziyaret etti. Şehzade Camisi'ne giden Yıldırım'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Şehit İlhan Varank'ın kabrinin başında dualar edildi.