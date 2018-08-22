Diyarbakır
'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramı
'nda kurban eti dağıtırken PKK yandaşlarınca vahşice katledilen gençlerin ailelerinin acısı, ilk günkü gibi taze. Öldürülen gençlerden oğlu Hasan Gökgüz'ün mezarını ziyaret eden baba Mehmet Gökgüz, "Bir bayramı daha çocuğundan ayrı geçireceğim için yalnız hissediyorum. Her bayram acılarım tazeleniyor. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen sanki bayramda oğlum tekrar ziyaretime gelecekmiş gibi hissediyorum. Torunumla her fırsatta oğlumun mezarını ziyaret ediyorum. Sanki oğlum dün katledilmiş gibi oluyorum. Hiç unutamıyoruz. Acımız dün nasılsa bugün de aynı. Ölene kadar da bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bayram geldiği zaman kendimizi yalnız hissediyoruz, acımız tazeleniyor sanki daha yeni şehit olmuş gibi oluyoruz. Canım sıkıldığında mezarına gelip oturuyorum, mezarını suluyorum ve oğlumla konuşuyorum. Ne hakkınız vardı bize bunu yapmaya? Ne başardınız, neyi elde ettiniz? Çocuğum fakirlere kurban eti dağıtmaya çıktığı zaman vahşice katledildi. Allah bize sabır veriyor. Bize teselli veren de budur. Terör örgütü PKK'nın amacı kaos çıkarmak. Halen kana doymadılar. 'Ben Kürtlerin hakkını arıyorum' diye bir mesele yok. Amaçları sadece dış güçlere hizmet etmektir ama Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. Yeter ki biz bir ve yekvücut olalım. Biz bu ülkeyi kimseye teslim etmeyiz. Canımızı veririz ama ülkemizi vermeyiz" diye konuştu. 'ŞEHİT OLMASI ŞEREF'
Öldürülen gençlerden Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak ise "Acımızı bir nebze dindirmek için mezarlığa gidiyoruz. Çocuğumla sohbet ediyorum, hasret gideriyorum. Şehit olması bir şeref. Aradan 100 yıl da geçse acımız aynı. Allah bu acıyı kimseye göstermesin" dedi.