CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Her iki heyette birbirlerinin bayramlarını tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "Geçmişten bu yana büyük sınavları başarı ile atlatmış bir ülkeyiz. Zorlu 2 hafta geçirdik. Bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk. Önümüzdeki seçimlere yönelik hazırlıklarımızı başlattık" dedi.

Sarıeroğlu, konuklara cezerye ikram etti.

MHP'DEN ZİYARET

Kurban Bayramı nedeniyle MHP heyeti AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı.



AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Secim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen MHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ile Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik edip iyi dileklerde bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile hemşehri olduklarını hatırlatarak, yeni göreve geldiğinde Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi. Sarıeroğlu konuşması esnasında "Cumhur İttifakı olarak başarılı bir sürece imza attık" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.