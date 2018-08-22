Dualar birlik için...

Bayram namazında, milyonlarca Müslüman yurdun dört bir yanında camileri doldurdu. Camilerde dualar ve hutbelerin ortak noktası birlik ve beraberlik ruhuydu.

Edirne'de binlerce kişi bayram namazını kentin simgesi Selimiye Camisi'nde kıldı. Aralarında gurbetçiler ve başka illerden gelen vatandaşların da bulunduğu namazın ardından, başta Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm olmak üzere şehrin protokolü cemaatle topluca bayramlaştı. Namaz çıkışında vatandaşlara hurma ikram edildi.

TARİHİ CAMİLERE BÜYÜK İLGİ

Onbinlerce vatandaş İstanbul'daki tarihi camilere akın etti. Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla vatandaşlar avluda hasırlar üzerinde bayram namazını kıldı. Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinde de İstanbul içinden ve yurdun değişik yerlerinden gelen vatandaşlar bayram namazını eda etti. Namaz sonrası sıraya giren vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Trabzon'da Tarihi Ayasofya Camisi büyük ilgi gördü, camiye sığmayanlar namazlarını bahçede kıldı. Sivas'ta da Ulucami dolup taşarken, Konya'da binlerce vatandaş, namazını Mevlana Meydanı'nda kıldı.

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar kentteki tüm camileri doldurdu. Tarihi Ulu Cami'yi dolduran Diyarbakırlılar, bayram namazını kılıp hep birlikte dualar etti.

ÇADIR KENTTE BURUK BAYRAM

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan çadır kentte yaşayan Suriyeliler, hep birlikte bayram namazı kılıp barış dileğinde bulundu.

ANADOLU'NUN İLK CAMİSİ DOLDU TAŞTI

Anadolu'nun ilk camisi olan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Hataylılar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. İl Müftüsü Hamdi Kavilloğlu tarafından kıldırılan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.