Sız dik durdukça bayrağımız inmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yüksekova'dan telefonla görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı, görevlerinde başarı diledi. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Aktütün Tabur Komutanlığı'ndan askeri helikopterlerle Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Buradaki bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçik'le kahvaltıda bir araya gelen Akar, hudut hattındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutladı ve yapılan kahramanlıkların, gösterilen fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

SON TERÖRİSTE KADAR

Terörle mücadelede çok ciddi mesafelerin alındığını vurgulayan Akar, "İnşallah hiçbir şehidimizin, gazimizin tek bir damla kanı yerde kalmadan bu mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele bitmeyecek. Bu konuda hepimiz kararlıyız. Açık, net, basit şekilde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürdük bundan sonra da en son teröristi yok edinceye, etkisiz hale getirinceye kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TELEFONDAN SESLENDİ

Bakan Akar, konuşmasının ardından cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefondan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine hitap eden Erdoğan, onların bayramlarını kutladı, nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Erdoğan şunları kaydetti: "Sizleri bu onurlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Biliyorum ki sizler bu yolda inanarak bir yolculuğa çıktınız ve bugüne kadar onurla, şahsiyetle bu dinin, ezanın, vatanın, bayrağın korunması için büyük mücadele sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Bundan dolayı sizleri ayrıca şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Nice bayramlarda beraber olma umuduyla sizleri tekrar kucaklıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah."

KATO KAHRAMANLARINA SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato kahramanlarını da unutmadı. Kurban Bayramı'nı Irak sınırında bulunan 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı'nda askerlerle karşılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan kahramanlara seslendi. Erdoğan, "Bütün kardeşlerimize öncelikle selam sevgilerimi gönderiyorum Kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayram ve nice zaferlere bizleri kavuştursun inşallah. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak bu vatanımızı kimse bölemeyecek ve milletimiz çok daha refah huzur içinde olacaktır nice bayramlara diyorum tekrar Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi.