Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ataşehir'deki Mimarsinan Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Ülkemizin, milletimizin kurban bayramını öncelikle tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimize vesile olur. Tüm İslam aleminin bu vesile ile Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bütün dünya ve özellikle coğrafyamız, sıkınıtılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Çok daha güçlenerek her şartlarda yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı bu mesajı vermek istiyorum" dedi. Mekke'de hac vazifesini yerine getiren vatandaşların da ibadetlerinin kabulünü dileyen Oktay, bayram dönüşü trafikte yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sağ salim evlerine dönmeleri için trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz" dedi.

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