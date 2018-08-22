Yerel seçimde ittifak söz konusu olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da kıldığı bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bahçeli, yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki açıklamalarla ilgili, "Türkiye'nin çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda yine bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir" dedi. Yerel seçimlerin en geç 31 Mart 2019'da yapılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu: "Zaman çok dardır. Bunu daha önceye almak hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak tamamen Türkiye'yi mahalli idareler seçimleri münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Seçim zamanında yapılmalıdır. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz" dedi.

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