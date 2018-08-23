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hemşehrileriyle bayramlaştı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Binali Yıldırım hemşehrileriyle bayramlaştı

TBMM Başkanı , dün memleketi Erzincan'da hemşehrileriyle bayramlaştı. 'dan havayolu ile Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım'ı Erzincan Havalimanı'nda Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Binali Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra eşi ile Erzincan Havalimanı VİP Salonu'nda protokol ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Refahiye Kayı köyüne geçen TBMM Başkanı Yıldırım, burada da eşi Semiha Yıldırım ile aile kabristanlığını ziyaret ederek dua etti.

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Binali Yıldırım hemşehrileriyle bayramlaştı
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