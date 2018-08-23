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Bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Partililerle bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un ekonomik versiyonuyla 'ye diz çöktürülmeye çalışıldığını belirterek, "İşin ehli olan kişiler iş başında. Bankacılık anlamında, finans piyasaları açısından her türlü argümanla sürecin inşallah hasarsız şekilde bertaraf edilmesiyle alakalı adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonra da ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye olarak bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar. 'ın almış olduğu karar, darbecilere sahip çıkan bir zihniyet. Dostu-muzu düşmanımızı biliyoruz" dedi.

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