Kurban Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Partililerle bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un ekonomik versiyonuyla Türkiye'ye diz çöktürülmeye çalışıldığını belirterek, "İşin ehli olan kişiler iş başında. Bankacılık anlamında, finans piyasaları açısından her türlü argümanla sürecin inşallah hasarsız şekilde bertaraf edilmesiyle alakalı adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonra da ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye olarak bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar. Yunanistan'ın almış olduğu karar, darbecilere sahip çıkan bir zihniyet. Dostu-muzu düşmanımızı biliyoruz" dedi.

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