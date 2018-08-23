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Hamam sefasının faturası ödendi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Hamam sefasının faturası ödendi

Görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın talimatıyla kiralanıp, bir yıllık parası belediye iştiraki Beltaş Vakfı'ndan ödenen 'deki tarihi Kethüda Hamamı'nda yenilen yemeklerin faturası önceki gün ödendi. Murat Hazinedar, eşi Özlem Hazinedar'ın, "'un Kelebekleri" adını verdiği, aralarında sosyetik isimlerin de bulunduğu arkadaşlarıyla yediği yemeklerin faturasını, SABAH'ta yer alan, "Hamamda parti verdi faturayı belediye ödedi" haberinden sonra ödedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazinedar, "Kimseye borcum yok" demişti. Ancak, eşi ve arkadaşlarının 29 bin TL'lik yemek ücretini şirketin hesabına gönderdiği ortaya çıktı.

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Hamam sefasının faturası ödendi
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