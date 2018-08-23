Mekke 2030 vizyonu kapsamında kutsal hac yerlerini geliştiriyor

Önümüzdeki yıl uygulamaya geçilmesini beklediklerini ifade eden Emir Faysal
, H. 1439 yılı hac mevsimi kapanışı vesilesiyle Mina'da bulunan Mekke-i Mükerreme
Emirliği makamında düzenlediği uluslararası basın toplantısı sırasında UNA'ya (İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliği) yaptığı açıklamada "Mekke-i Mükerreme ve kutsal hac mekanlarının geliştirilmesine yönelik entegre bir projemiz var. Ön çalışmalarını tamamladık ve Mekke-i Mükerreme ve Kutsal Hac Yerleri Kraliyet Kurulu'na sunduk. Onay işlemleri tamamlanır tamamlanmaz uygulamaya geçilecek. Bunun da önümüzdeki yıl başlayacağını umuyorum. Gelecek yıl en kısa zamanda hacıların görebileceği bir proje modeli hazır olacak" diye konuştu. İki Kutsal Mescit
Hizmetkarı makamına, Veliaht Prens
ve İçişleri Bakanı'na, Rahman'ın konuklarına hizmet sunan tüm bakanlıklara ve ilgili devlet organlarına teşekkürlerini ileten Mekke Emiri
, hac ibadetlerini hayırla tamamlayan tüm hacıların yurtlarına selametle dönmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca hac ibadetlerini olumlu bir şekilde yansıtan ve giderilmek üzere eksikliklere ışık tutan rolleriyle medya araçlarına da teşekkürlerini ifade eden Mekke Emiri, "Kusurlu yönleri iyi gözlemleyen medya, projelerin geliştirilmesinde önemli bir unsur. Hatalar tespit edildiğinde bunları gidermemize yardımcı oluyor. Sizden ricamız, hata ve kusurlarımızı daima bize bildirmenizdir" diyerek sözlerini sürdürdü.
? AKILLI HAC PROJESİ BAŞLIYOR
Bu yılki hac organizasyonuna ilişkin rakamları paylaşan Emir Faysal, hacılara hizmet sunan sivil ve askeri personel sayısının 250 bin olduğunu ve izinsiz hac yapanların sayısının 5 yıl önce 1 milyon 400 bin iken, bu yıl 110 bine düştüğünü ifade etti. Yine hac yerleri arasındaki tren seferleriyle 360 bin hacının taşındığını, diğer hacılara ise 18 bin otobüsün hizmet verdiğini dile getiren Emir Faysal, bu yıl 32 bin doktor ve sağlık personelin hizmet verdiğini, hastanelerde 5 bin yatak tahsis edildiğini, Mekke-i Mükerreme ve hac yerlerinde 25 hastane, 135 sağlık merkezi ve 106 sağlık ekibinin görev aldığını açıkladı. Toplam elektrik yükünün 17 bin 791 Megawatt olduğunu, Sular İdaresi'nin 40 m3 su pompaladığını, Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 23 bin mühendis, işçi ve denetçi tahsis ettiğini ve bu yıl 2600 otobüs ile 41 milyon yolcunun bulundukları yerden Mescid-i Haram'a taşındığını ifade etti. Mekke Emiri ayrıca 2030 Kraliyet Vizyonu çerçevesinde ülkesinin, şu anda sayısı 5 milyona ulaşan hacılar için hacca ilişkin tüm süreçlerde teknolojik onay vererek Akıllı Hac Projesi'ni başlatmaya istekli olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan
Krallığı'nın hac organizasyonunu nasıl yürüttüğüne ilişkin soruya ise "Suudi Arabistan, kurulduğundan bu yana, tüm ilgili devlet kurumları, bakanlıklar ve sektörler arasında uyum ve koordinasyon sağlayarak güçlü bir hac yönetimine yönelik araçları ve planları hazırlamakta, düzenlemekte ve geliştirmektedir. Sonraki hac mevsimlerinde giderilmek üzere var olan kusurların tartışıldığı özel komisyonlarımız bulunmaktadır. Hac mevsimi tamamladığında derhal bir sonraki hac mevsiminin hazırlıklarına başlamaktayız" sözleriyle yanıt verdi. Katarlı hacılar konusunda ise Mekke Emiri konuşmasını şöyle sürdürdü: "Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Katarlı hacıları memnuniyetle karşılamış, Katar hükümetinin hacılara gerekli kolaylıkları sağlamasını ve kutsal topraklara güvenle ulaşmalarını temenni etmiş, bazıları Suudi Arabistan'a ulaşabilmiş ve hac ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlar seferber edilmiştir.
Ayrıca bu yıl İran'dan 86 bin hacı gelmiş, kendileri için tüm hizmetler sağlanmıştır." Emir Faysal, hac sırasında Mekke-i Mükerreme'de yaşanan trafik sorunu konusunda ise "Mekke-i Mükerreme ve hac yerlerinin geliştirilmesi vizyonu çerçevesinde bu sorun da kapsamlı bir şekilde ele alınacak" diyerek yanıt verdi.