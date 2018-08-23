Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sierra Leone’ye cansuyu

’ye cansuyu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Sierra Leone’ye cansuyu
'nin Kono kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kentte açtığı okulun etrafındaki açık alanı doldurdu. Derneğin Sierra Leone Sorumlusu Ahmet Hakan Acar, milletimizin kurbanlarını İslam'a uygun şekilde keserek ve şu ana kadar ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ulaştırdık. Hayatlarında belki de ilk defa et yiyecek vatandaşları mutlu eden Türk milletinden Allah razı olsun" dedi. Duaların ardından dernek tarafından vatandaşlara bayram şekeri dağıtıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sierra Leone’ye cansuyu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN