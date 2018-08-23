Sierra Leone’ye cansuyu

Sierra Leone
'nin Kono kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kentte açtığı okulun etrafındaki açık alanı doldurdu. Derneğin Sierra Leone Sorumlusu Ahmet Hakan Acar, milletimizin kurbanlarını İslam'a uygun şekilde keserek ve şu ana kadar ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ulaştırdık. Hayatlarında belki de ilk defa et yiyecek vatandaşları mutlu eden Türk milletinden Allah razı olsun" dedi. Duaların ardından dernek tarafından vatandaşlara bayram şekeri dağıtıldı.