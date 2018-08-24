Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Binali Yıldırım: Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez

: Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Binali Yıldırım: Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez

Başkanı , Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 17. Geleneksel Bal Festivali'nde yaptığı konuşmada 'ye yönelik ekonomik saldırılara "Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez" sözleriyle tepki gösterdi. Verilen mücadeleyle de terörün bitme noktasına geldiğini belirten Yıldırım, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve başarısıyla elhamdülillah artık terör bu ülkenin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır" dedi. Geçen 16 yılda hem Türkiye'ye hem doğup büyüdüğü topraklara çok güzel hizmetler yaptıklarını anımsatan Yıldırım, yolları bölerek hayatları, milleti, gönülleri birleştirdiklerini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım: Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN