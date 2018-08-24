Binali Yıldırım: Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 17. Geleneksel Bal Festivali'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara "Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez" sözleriyle tepki gösterdi. Verilen mücadeleyle de terörün bitme noktasına geldiğini belirten Yıldırım, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve başarısıyla elhamdülillah artık terör bu ülkenin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır" dedi. Geçen 16 yılda hem Türkiye'ye hem doğup büyüdüğü topraklara çok güzel hizmetler yaptıklarını anımsatan Yıldırım, yolları bölerek hayatları, milleti, gönülleri birleştirdiklerini vurguladı.

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