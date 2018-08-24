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Emniyet'ten 'a teşekkür

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'a "emniyet kemeri" duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 22:54
Emniyet'ten Sibel Can'a teşekkür
İstanbul 'ta ile oğlu Emir Aksüt'ünde içinde bulunduğu ve 5 aracın karıştığı zincirleme da, Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi twitter adresinden olayla ilgili yayınladığı mesajda, "Beşiktaş'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan ve bu konudaki hassasiyetini kamuoyu ile paylaşan Sibel Can'a teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Emniyet'ten Sibel Can'a teşekkür
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