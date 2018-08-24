Fırat Kalkanı Harekâtı terörü bitirdi huzuru getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye
'de Cerablus
bölgesinin terör örgütü DEAŞ
unsurlarından temizlenmesi ve PKK-YPG unsurlarının terör koridoru kurarak Akdeniz'e açılma planının çökertilmesi amacıyla iki yıl önce bugün saat 04.00'te askeri harekât başlattı. Operasyona "Fırat Kalkanı
" adı verildi.
Harekâtta Türk askeriyle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) unsurları kısa sürede Cerablus bölgesini DEAŞ'lı teröristlerden temizledi. Cerablus'ta mayınlardan temizlenen alanlarda Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak yemek dağıtımına başladı.
Harekât 3 Eylül 2016'da yeni bir evreye kavuştu. TSK'ya ait zırhlı araçlar Suriye tarafındaki Çobanbey ilçesine geçti. Kilis'in Elbeyli ilçesinden geçiş yapan Türk askerleri yeni bir cephe açmış oldu. Harekâtın 12'nci günde Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye
sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana getirdi. Türkiye sınırından Suriye içine doğru 3 ila 5 kilometre derinliğe sahip güvenli kuşak, DEAŞ'ın Türkiye sınırı ile doğrudan fiziki temasını ortadan kaldırdı. ÖSO'nun terör örgütleri DEAŞ'tan ve PKK-YPG'den kurtardığı alan 600 kilometrekareye yaklaştı.
Terör örgütünün sınırla temasının kesilmesinin ardından güvenli bölgeleri genişletme aşamasına geçildi. Harekatın başlamasının ardından geçen iki aylık sürede muhalif unsurları yaklaşık bin 280 kilometrekarelik bir alanı kapsayan 159 meskun mahalde kontrolü sağladı. Harekat kapsamında gelinen son aşamada yeni hedef El Bab
'daki terörist unsurlar oldu. El Bab'da kontrol 24 Şubat 2017'de sağlandı.
Genelkurmay Başkanlığı 31 Mart 2017'de yaptığı açıklamayla Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını belirtti. Üç bini aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla hem sınır güvenliği sağlanarak terör örgütü DEAŞ üyeleri bölgeden temizlendi hem de terör örgütü PKK-YPG'nin Türkiye sınırındaki sözde kantonlarını birleştirmesi planı engellendi. BÖLGEDE İŞLER YOLUNDA
Suriye'nin kuzeyindeki 2 bin 55 kilometrekare alanın terörden arındırılmasının üzerinden geçen 2 senede bölgenin nüfusu 1.5 milyona ulaştı. Bölge güvenliğini ÖSO mensupları içinden eğitilen 5 bin polis sağlanıyor. Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, 200 bin öğrenciye ders veriyor. Bölgede sağlık merkezlerine ek olarak yataklı hastaneler inşa ediliyor. Türkiye'nin yardımlarıyla eğitilen 500 din görevlisi, tadil edilen yüzden fazla camide görev yapıyor. Bölge sakinlerinden Ebu Futuh, "Türkiye'nin desteğiyle camiler, yollar, okullar, hastaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Fırat Kalkanı'ndan sonra bir de Zeytin Dalı Harekâtı oldu. Bölgemiz daha güvenli hale geldi" dedi.