Su ararlarken özel tim etkisiz hale getirdi

Gümüşhane'de önceki gün "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ile "Sorej" kod adlı İranlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 kişi oldukları belirlenen gruptaki 2 terörist, sırt çantalarını bırakıp, yanlarına aldıkları bidonlarla su kaynağı aradıkları sırada izlerini süren Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) timi tarafından yaklaşık 20 metreden etkisiz hale getirildi. Diğer iki terörist ise kaçtı. Örgütün "Karadeniz Açılım Grubu" adını verdiği ve 6 yıl önce Tunceli'den Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalına gelen 12 kişilik grup, Mehmet Yakışır ile Barış Öner'in emrinde hareket ediyordu. Öner'in 8 ayrı eyleme katıldığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan teröristlerden 6'sı çatışmalarda öldürülürken, 2'si ise teslim oldu. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

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