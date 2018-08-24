Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Su ararlarken özel tim etkisiz hale getirdi

Su ararlarken özel tim etkisiz hale getirdi

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Su ararlarken özel tim etkisiz hale getirdi

'de önceki gün "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ile "Sorej" kod adlı İranlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 kişi oldukları belirlenen gruptaki 2 terörist, sırt çantalarını bırakıp, yanlarına aldıkları bidonlarla su kaynağı aradıkları sırada izlerini süren Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) timi tarafından yaklaşık 20 metreden etkisiz hale getirildi. Diğer iki terörist ise kaçtı. Örgütün "Karadeniz Açılım Grubu" adını verdiği ve 6 yıl önce 'den Gümüşhane, ve kırsalına gelen 12 kişilik grup, Mehmet Yakışır ile Barış Öner'in emrinde hareket ediyordu. Öner'in 8 ayrı eyleme katıldığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan teröristlerden 6'sı çatışmalarda öldürülürken, 2'si ise teslim oldu. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Su ararlarken özel tim etkisiz hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN