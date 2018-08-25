Kerkük’teki Osmanlı Kışlası onarılacak

IRAK'IN Kerkük şehrinde Osmanlı Devleti döneminde yapılan tarihi kışla yok olmaktan kurtarılıyor. Irak'ta yaşanan savaş nedeniyle önce ilgisizlik ardından saldırılar nedeniyle kışlanın bir kısmı çökerken, bir kısmı da yok olmak üzere. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın önceki gün gerçekleşen Kerkük ziyaretinde gündeme gelen kışla binasıyla ilgili adım atılıyor. TİKA'nın Irak koordinatörlüğü tarafından onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak kışla binası aslına uygun olarak restore edilecek.

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