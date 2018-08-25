Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt ve Zafer Haftası Mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Zafer Haftasına ilişkin mesaj yayınlandı.

"EKONOMİK SALDIRIYA KARŞI EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır" dedi.

"KAHRAMAN ECDADIMIZ ADALET, MERHAMET VE BARIŞIN TİMSALİ OLMUŞTUR"

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'yle 1071'de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temelini atmıştır. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen, milletimiz neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir.