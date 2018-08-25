Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt ve Zafer Haftası Mesajı

: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt ve Zafer Haftası Mesajı

: Başkan Erdoğan, "'nin yıl dönümü ve ilişkin mesaj yayınlandı. Erdoğan, "Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 25.8.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 12:47
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt ve Zafer Haftası Mesajı

: Başkan Erdoğan, 'nin yıl dönümü ve ilişkin mesaj yayınlandı.

"EKONOMİK SALDIRIYA KARŞI EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ..."

Başkan , "Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır" dedi.

"KAHRAMAN ECDADIMIZ ADALET, MERHAMET VE BARIŞIN TİMSALİ OLMUŞTUR"

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'yle 1071'de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temelini atmıştır. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen, milletimiz neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir.

Malazgirt Zaferi etkinliklerine yoğun ilgi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt ve Zafer Haftası Mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN