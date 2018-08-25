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gerçeğini dünyaya anlatacağız

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Türkiye gerçeğini dünyaya anlatacağız
Bazı ülkeler ve çevreler tarafından birkaç yıldır dünya kamuoyunda ile ilgili oluşturulan yanlış algının düzeltilmesi için iktidar harekete geçiyor. Genel Başkan Yardımcısı , Türkiye'nin gerçekleri ile uluslararası medya ve kamuoyunda büyük bir uçurum olduğunu, bunun kapanması gerektiğini belirtti ve "Bu sadece iktidarın değil STK'lar, siyaset ve iş dünyası ile herkesin birlikte yapacağı çalışma ile aşılabilir" mesajı verdi. Yılmaz, "Toplum olarak iş dünyası, parlamento olarak hep birlikte etkili bir çalışma ve kampanya yapıp yanlışları düzeltmemiz gerekiyor. Türkiye'nin gerçekliğini dünyaya yansıtmamız gerekiyor. Gerçekleri anlatmamız gerekiyor" dedi. Bütün çevrelerin bir araya getirilip Türkiye'nin dünyaya anlatılması için çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, özellikle parlamenter diplomasinin çok önemli olduğunun altını çizdi.
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Türkiye gerçeğini dünyaya anlatacağız
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