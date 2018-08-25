Türkiye gerçeğini dünyaya anlatacağız

Bazı
ülkeler ve çevreler tarafından birkaç yıldır dünya kamuoyunda Türkiye
ile ilgili oluşturulan yanlış algının düzeltilmesi için iktidar harekete geçiyor. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Türkiye'nin gerçekleri ile uluslararası medya ve kamuoyunda büyük bir uçurum olduğunu, bunun kapanması gerektiğini belirtti ve "Bu sadece iktidarın değil STK'lar, siyaset ve iş dünyası ile herkesin birlikte yapacağı çalışma ile aşılabilir" mesajı verdi. Yılmaz, "Toplum olarak iş dünyası, parlamento olarak hep birlikte etkili bir çalışma ve kampanya yapıp yanlışları düzeltmemiz gerekiyor. Türkiye'nin gerçekliğini dünyaya yansıtmamız gerekiyor. Gerçekleri anlatmamız gerekiyor" dedi. Bütün çevrelerin bir araya getirilip Türkiye'nin dünyaya anlatılması için çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, özellikle parlamenter diplomasinin çok önemli olduğunun altını çizdi.