Bakan Albayrak'tan Malazgirt ve Zafer Haftası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Twitterüzerinden yayımladığı mesajda, "Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesi ile başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesi ile başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. pic.twitter.com/AQo4TjAmvG — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 26 Ağustos 2018