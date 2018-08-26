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Bakan Albayrak'tan Malazgirt ve Zafer Haftası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Zafer Haftasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 13:39

Hazine ve Maliye Bakanı , 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Twitterüzerinden yayımladığı mesajda, "Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesi ile başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

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Bakan Albayrak'tan Malazgirt ve Zafer Haftası mesajı
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