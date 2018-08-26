Teröre sınır ötesi darbe

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Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları, terör örgütü PKK
'nın yurt içine terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarmasını engelledi. Geçen yıl ile bu yılın ilk 8 ayı karşılaştırıldığında Güneydoğu'daki terör olaylarında azalma meydana geldi. Güvenlik kaynakları bu durumu, Kani Rash ve Hakurk bölgeleri başta olmak üzere sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar olarak değerlendirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu terör örgütünün geçmiş yıllara oranla çok daha zor hareket edebildiğini belirterek, "PKK'nın bir yaprak dökümüne girmesi muhtemel" dedi. AĞRI'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Ağrı
Dağı Göngören köyü yakınlarında jandarma istihbarat 2 teröristin erzak temin etmeye çalıştığını belirledi. Takibe alınan 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ağrı Doğubayazıt'ta 21 Ağustos günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.