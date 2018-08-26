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’a kaçamadılar

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
'de "Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece 'de 5 kişiyi tespit etti. 'a kaçma girişiminde bulunan ve ile bağlantılı oldukları belirlenen İsmet Y. (50), Mustafa Y. (21), Derya Y. (45) ve Rümeysa Y. (24) gözaltına alındı. Grubun yanındaki çocuklar, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi. Zanlıların bazıları hakkında yakalama kararı ve ByLock kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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Yunanistan’a kaçamadılar
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