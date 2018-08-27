Bayram tatilinde acı bilanço: 192 kaza, 147 ölü, 702 yaralı

Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma mesai bitiminden, tatilin son günü olan 26 Ağustos Pazar 22.30'a kadar yurt genelinde 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 147 kişi öldü, 702 kişi yaralandı. En fazla can kaybı ise bayramın ikinci günü olan 22 Ağustos'ta yaşandı. 29 kazada, 27 kişi yaşamını yitirdi, 119 kişi de yaralandı.

SON GÜN 20 CAN

Bayram tatilinin son günündeki kazalarda ise 20 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi aralandı. Dün 22.30'a kadar meydana gelen 28 kazadan bazıları şöyle: Kayseri- Malatya karayolunda takla atan otomobilin sürücüsü İlhan Erdem ile eşi Hatice Erdem ve kızı Aksen Erdem yaşamını yitirdi, diğer kızı Yüsra Evin Erdem (9) ise ağır yaralandı. Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Amasya'da 160 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kocabaş (73) yaşamını yitirdi. Bursa'nın İznik ilçesinde mıcır yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi, sürücü Fethullah Vural öldü. İzmir Ödemiş'te takla atan otomobilin sürücüsü Samet Şen (19), yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosikletiyle otomobile çarpan Kemal Şahin (17) öldü. Giresun Buluncak'ta "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla uçuruma düşen FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar (51), hayatını kaybetti.