CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nden rant yatırımı

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, planları önceden belli olan metrobüs inşaatının ilk durağında bulunan yeşil alan
ları imara açarak, büyük bir rantın oluşmasını sağladığı iddia edildi. İnşaat dışında kalan yerler de otoparka dönüştürüldü. REKREASYON ALANIYDI
Heyelan bölgesinin hemen üzerinde olan ve rekreasyon alanı ilan edilen parseller metrobüsün gelmesiyle birlikte imara açıldı. Yüzde 5 ile sınırlı imar izni artırılarak, rekreasyon alanlarının 232 ada 17 ve 18 parsel numaralı yola cepheli tüm alanları işgal edildi. Kaçak kafe ve restoranların Başkan Akgün tarafından bazı CHP'li meclis üyelerinin yakınlarına verildiği ileri sürüldü. SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI
Kaçak kafe ve restoranlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunuldu. CİMER, yapılan ihbarı araştırması için Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na iletti. Savcılık da kısa sürede birbiri ardına yapılan kaçak kafe ve restoranlarla ilgili inceleme başlattı. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri de eylül ayı meclis oturumunda soru önergesi verecek.