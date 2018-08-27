‘Zafer’ yolunda şafak vakti yürüdüler

Türk ordu
sunun Yunan işgal güçlerine karşı 26-30 Ağustos 1922'de başlattığı "Büyük Taarruz
" zaferinin 96'ncı yılı anlamlı etkinliklerle kutlandı. Düşmana hücum hattı olan Afyonkarahisar'da harekâtın başladığı dakikalarda şafak vakti başlayan yürüyüş büyük katılımla gerçekleşti. Afyonkarahisar'dan İzmir
'e götürülerek 9 Eylül günü İzmir Valiliği'nde göndere çekilecek olan Türk bayrağı bisikletlilere teslim edildi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı bahane eden İtilaf Devletleri, diğer kentlerin yanı sıra 15 Mayıs 1919'da da Yunanistan
'ı İzmir'e sürmüştü. Osmanlı ordusunun silahsızlandırıldığı süreçte, Anadolu'da başlayan direniş sonucu 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya
, 9 Eylül'de İzmir Yunan işgalinden temizlendi.