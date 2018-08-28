Akar: Huzurlu günler yakındır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte şehit Teğmen Celal Dağlı'nın Ankara
'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ağrı
Doğubayazıt'taki operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Dağlı'nın babası Canfeda Dağlı ile sohbet eden Akar, "Bu terör bitecek" ifadesini kullandı. Akar, "Türkiye
'nin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven içinde, huzur içinde ve rahat içinde yaşayacağı günler yakındır" dedi. Bu arada Akar'ın dün ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı telefon görüşmesinde, savunma ilişkileri, Suriye
ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.