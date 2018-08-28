ByLock’çu vali yardımcısı tutuklandı

MARDIN Vali Yardımcısı iken 2016'da açığa alınıp, meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' kullandığı tespit edilen Tolga Kamil Ersöz, memleketi Tekirdağ'da gözaltına alınarak tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatıyla meslekten ihraç edilen Ersöz, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tutuklanarak Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Cezaevine gönderildi. Ersöz ifadesinde özetle, "ByLock listesindeki Bahadır Yörük, mimar Sinan Batmaz, Serkan Şeker ve Serdar Aslantaş'ı ismen tanıyorum. Hiç görüşmüşlüğüm yoktur. Şener Çağlar üniversiteden sınıf arkadaşım olur. İbrahim Gencer ve Erol Korkmaz ile Mardin Valiliği'nde birlikte çalıştık. Öğretmen Ali Yağmur'u tanıyorum. Kızıltepe'de bir yemekte bir arada bulunmuş olabiliriz. Hemen hemen bütün sivil toplum kesimleri ile görüşmüş olabilirim. Ali Yağmur'un beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU