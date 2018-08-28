Makedonya’da FETÖ’cü hainlerin tabelası söküldü

FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman gazetesinin Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tabelası söküldü. Kentin merkezindeki en hakim binalarından birindeki tabela indirilirken, terör örgütü temsilcileri ofislerinin olduğu katta arka kısma bakan 60 metrekarelik alanda köşeye sıkıştı.

'TAMAMEN ATACAĞIZ'

Tabelanın indirilmesini sağlayan eski adı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Makedonya Bölge Başkanı Salih Utaş "Üç aydır yaptığımız girişimler sonucunda bu ofisi tuttuk. Bu terör örgütünün buradaki büyük ofisini boşalttık. Binanın iki yüzündeki tabelaları indirdik. Yakın zamanda inşallah kendi UID tabelamızı, yine Üsküp'ün her tarafından görülecek şekilde asacağız. Binanın diğer tarafındaki tabelayı da bu hafta sonuna kadar indireceğiz. 50-60 metrekare küçük bir ofisleri var. Yakın zamanda bu örgütü komple kattan çıkaracak şekilde hareket edeceğiz." dedi. Utaş, örgütün ofisini artık hayırlı işler için kullanacaklarını söyledi. Makedonya'daki FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Koleji'nin Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda bulunan tabelası da ocak ayında Halkbank Üsküp'ün girişimleriyle kaldırılmıştı. Daha önce Yahya Kemal Koleji tabelasının bulunduğu yerde artık "Türkiye Maarif Vakfı" ve "Halkbank" isimleri yer alıyor.

BOSNA HERSEK'TEKİ FETÖ OKULLARININ 1.67 MİLYON LİRALIK VERGİ BORCU VAR

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki FETÖ okulları "Türk-Bosna Koleji"nin 151 bin euro, "Uluslararası Lise"nin ise 84 bin euro vergi borcunun olduğu açıklandı. Toplamda 235 bin euro (1.67 milyon TL) borcu olan iki okul 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sözde önce Amerikan daha sonra İngiliz şirketlerine satıldığı açıklanarak kapatılması engellenmek istenmişti. Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Vergi İdaresi vergi borcu 25 bin euronun üzerinde olan firmaları listeledi.