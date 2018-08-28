Rüşvetçi hâkim FETÖ’cüleri de tahliye ettirdi

FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüte finansman destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan AKFA Holding'in yöneticisi Cahit Paksoy'u usulsüz tahliye eden eski Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açıldı. Akdemir, daha önce de işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanması üzerine tutuklanmış bu iddia çerçevesinde hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, tanık olarak ifade veren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimi Burak Kılıç, Akdemir'in kendisini etkilemek için Paksoy'un FETÖ'cü olmadığı yönünde sözler söylediğini anlattı.

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