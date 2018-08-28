Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Rüşvetçi hâkim FETÖ’cüleri de tahliye ettirdi

Rüşvetçi hâkim ’cüleri de tahliye ettirdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Rüşvetçi hâkim FETÖ’cüleri de tahliye ettirdi

soruşturmaları kapsamında örgüte finansman destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan AKFA Holding'in yöneticisi Cahit Paksoy'u usulsüz tahliye eden eski Anadolu Adliyesi 5. Hasan Akdemir hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açıldı. Akdemir, daha önce de işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanması üzerine tutuklanmış bu iddia çerçevesinde hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, tanık olarak ifade veren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimi Burak Kılıç, Akdemir'in kendisini etkilemek için Paksoy'un FETÖ'cü olmadığı yönünde sözler söylediğini anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rüşvetçi hâkim FETÖ’cüleri de tahliye ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN