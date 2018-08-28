Sultanahmet’teki canlı bomba saldırısını gerçekleştiren teröristin ikiz kardeşi yakalandı

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016 tarihinde 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısını gerçekleştiren DEAŞ üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı (31) ve A.B. (22) isimli 2 şahısın 2012 yılında Suriye'de DEAŞ'tan eğitim aldıktan sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları istihbaratını aldılar.

BOMBALI SALDIRIYI DÜZENLEYENİN İKİZ KARDEŞİ YAKALANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Sultanahmet'teki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi ve İbrahim Fadlı ve Suriye uyruklu A.B. isimli şahıs yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü2ne getirilen şahısların 2012 yılında Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldıkları ve daha sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.