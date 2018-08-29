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Bakan Pakdemirli'den şarbon vakasına inceleme talimatı

Tarım ve Orman Bakanı , 'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan şarbon vakasının ardından inceleme talimatı verdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 01:44
Bakan Pakdemirli'den şarbon vakasına inceleme talimatı

Tarım ve Orman Bakanı , 'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan şarbon vakasına yönelik inceleme talimatı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilerek Ahiboz beldesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir işletmeye getirilen kesimlik büyükbaş hayvanlarda, laboratuvarlarda yapılan analizler sonucu şarbon hastalığı tespit edildi.

Şarbon tespit edilmesinin ardından Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, söz konusu hayvan etleri imha edilerek kesimhane için karantina kararı alındı ve tüm giriş çıkışlar yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerince inceleme başlatılması talimatını verdi.

Konunun hassasiyetle takip edildiği ve hastalığın başka hayvanlara bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınarak uygulandığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların ve bölgedeki çiftçilerin endişe edeceği bir durum söz konusu olmadığı kaydedildi.

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Bakan Pakdemirli'den şarbon vakasına inceleme talimatı
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