Barkey ile 93 saat görüşmüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ'nün Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak tutuklanan işadamı Osman Kavala
ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. İncelenen telefon dökümlerinde Henri Barkey
, Osman Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptığı tespit edildi. 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Henri Barkey hakkında yakalama kararı bulunuyor. Diğer taraftan Kavala'nın, Alevileri de sözde Ermeni soykırımını gündeme getirmeye çalışanlarla bir araya toplama çalışması yürüttüğü tespit edildi. Buna göre Kavala'nın, İnsan Hakları Derneği (İHD) Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Güneysu'ya "Alevi Federasyonu oluşumunun sistem tarafından mağdur edildiğini, Aleviler gibi sistemin mağdur ettiği çok sayıda kesimin sözde Ermeni soykırımını gündeme getirme çalışmalarına dahil edilmesi gerektiği" yönünde konuşmasına yer verildi. Başsavcılığın soruşturmasının derinleşerek devam ediyor.