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Gençler 30 Ağustos’ta Zafertepe’de buluşuyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Gençler 30 Ağustos’ta Zafertepe’de buluşuyor

GENÇLIK ve , 30 Ağustos 'nın 96. yıl dönümünü, binlerce gencin katılımıyla kutlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı etkinlikleri "Kocatepe'den Dumlupınar- Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilecek. Bugün 'da farklı illerden gelen 10 bin genç ve her yaştan vatandaşlar, bağımsızlığın kazanıldığı topraklarda buluşacak. Katılımcılar, 'ün, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Zafertepe'ye çıkarak, şehitler için dua edecek. Zafertepe'de düzenlenecek törenin ardından, alanda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek, Etkinlikler, muharip uçak gösterisi ve tören geçişiyle sona erecek

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Gençler 30 Ağustos’ta Zafertepe’de buluşuyor
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