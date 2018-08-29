Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı

Karaman-Ereğli Karayolu'nda önceki gece trafikte seyreden kamyonet ile otomobil arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı. Aralarında küfürleşen kamyonetteki Yusuf Koçaker (30) ile otomobildeki sağlık memuru Mehmet Sekmen (23) araçlarıyla uzun süre birbirlerini takip etti. İki sürücü Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktası yakınlarında araçlarından inip kavgaya tutuştu. Araçtaki diğer arkadaşlarının yanında bıçaklarla birbirlerine saldıran iki sürücüden Koçaker, kavga sırasında kolundan ve sağ koltuk altından bıçak darbesi aldı. Koçaker'in yaralandığını gören vatandaşlar yakındaki jandarma ekiplerine kavgayı ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra kalbi duran Koçaker'e müdahale etmeye başladı. Jandarma ekibinde görevli astsubay, yaralı Yusuf Koçaker'e kalp masajı yaparken, sağlık memuru olan Mehmet Sekmen de, yaralıya suni teneffüs yapmaya başladı.

HASTANEYE DE GİTTİ

Koçaker'in kalbi durduğu için gözyaşı döken zanlı, ambulans sedyesine kadar yaralıyı taşıdıktan sonra onunla birlikte hastaneye gitti. Yaralı Koçaker, hastanede hayatını kaybederken jandarma katil zanlısı Mehmet Sekmen ile birlikte araçlarda bulunan 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Sekmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.