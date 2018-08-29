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Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı

’da sağlık memuru (23), trafikte yol verme kavgasında bıçakladığı kişinin kalbinin durduğunu görünce suni teneffüs yaparak onu kurtarmaya çalıştı. Yaralı kurtarılamadı, zanlı tutuklandı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı

-Ereğli Karayolu'nda önceki gece trafikte seyreden kamyonet ile otomobil arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı. Aralarında küfürleşen kamyonetteki (30) ile otomobildeki sağlık memuru (23) araçlarıyla uzun süre birbirlerini takip etti. İki sürücü yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktası yakınlarında araçlarından inip kavgaya tutuştu. Araçtaki diğer arkadaşlarının yanında bıçaklarla birbirlerine saldıran iki sürücüden Koçaker, kavga sırasında kolundan ve sağ koltuk altından bıçak darbesi aldı. Koçaker'in yaralandığını gören vatandaşlar yakındaki jandarma ekiplerine kavgayı ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra kalbi duran Koçaker'e müdahale etmeye başladı. Jandarma ekibinde görevli astsubay, yaralı Yusuf Koçaker'e kalp masajı yaparken, sağlık memuru olan Mehmet Sekmen de, yaralıya suni teneffüs yapmaya başladı.

HASTANEYE DE GİTTİ
Koçaker'in kalbi durduğu için gözyaşı döken zanlı, ambulans sedyesine kadar yaralıyı taşıdıktan sonra onunla birlikte hastaneye gitti. Yaralı Koçaker, hastanede hayatını kaybederken jandarma katil zanlısı Mehmet Sekmen ile birlikte araçlarda bulunan 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Sekmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı
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